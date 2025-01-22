Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Özdoğan, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Allah ülkemizi her türlü kaza ve afetlerden muhafaza eylesin.”

Başkan Özdoğan, zor günlerde birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.