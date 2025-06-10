Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kartal Kavşağı Altyapı Deplaseleri için muhtelif atık su boru malzemeleri alımı için ihale düzenleyecek.

Kayseri büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kartal Kavşağı Altyapı Deplaseleri için muhtelif atık su boru malzemeleri alımı için açık ihale usulü ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini 10 Temmuz saat 10.30’a kadar elektronik ortamda EKAP üzerinden verebilecek.

İhale komisyonu; Kayseri büyükşehir Belediyesi’nde toplanacak.