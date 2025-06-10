Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlar nedeniyle aranan 8 kişi yakalandı. Şahıslardan 3’ü adli makamlarca tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Y.C., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A., Kocatepe mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silahla mala zarar verme olayının şüphelileri M.G., T.K., O.K., K.A., Z.K. ve B.C. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet 9 mm fişek,12 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.A., Y.C. ile M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.