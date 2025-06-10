Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlar nedeniyle aranan 7 kişi yakalandı. Şahıslardan 4’ü adli makamlarca tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen asayiş denetimlerinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde ticareti, vergi usul kanununa muhalefet ve Nafaka hükümlerine uymamak suçları nedeniyle adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan T.B., M.Y.A., S.A., M.U., Ş.A. İ.A. ve İ.Ç. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.U., Ş.A., M.Y.A., İ.Ç. adlı 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.