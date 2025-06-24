Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ilan ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde Kayseri’nin en büyük camisi olacak Kartal Cami’nin kaba inşaat işi ihaleye çıkarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın ilanında, "Kartal Camii Kaba İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

28 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ihale, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Kat 307 Nolu Oda’da yapılacak. Öte yandan 13 bin metrekarelik alanda yapılacak ve sadece temeli yaklaşık 75 milyon liraya mal olacak cami için 3 yıl önceki ihale şartlarında 19 bin 300 metreküp beton, bin 765 ton demir ve 100 bin metreküp kazı ve naklinin yapılması için teklif vermesi istenmişti.