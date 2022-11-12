Sarıkamış-Erzurum karayolunda etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını istendi.

Kentte etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye düşürürken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars’ta sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

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