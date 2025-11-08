Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan bozayının tedavisi sürüyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Bozayının yapılan kontrollerinde kırık tespit edilmezken, vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. DKMP Genel Müdürlüğü, bozayının tedavisinin yapıldığı anın görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Tedavi süreci devam eden bozayı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.