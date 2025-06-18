Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayında 52 bin 804’ü buldu. Nisan ayında kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bin 451 iken Mayıs ayında 353 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye’de Mayıs ayında 210 bin 295 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Kars’ta Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 52 bin 804 oldu. 52 bin 804 aracın bulunduğu kentte park sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü Mayıs ayı araç sayılarını açıkladı. Buna göre; Kars’ta Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bin 804, Ağrı’da 35 bin 379, Iğdır’da 36 bin 709 ve Ardahan’da Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 bin 523 olurken, bölgede en fazla araç sayısıyla Kars 1’inci sıradaki yerini korudu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8’ini motosiklet, yüzde 41,4’ünü otomobil, yüzde 8,5’ini kamyonet, yüzde 2,6’sını traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda yüzde 3,1 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,8 ve minibüste yüzde 5,9 azaldı.