Kars’ta Genel Tarım Sayımı kapsamında merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile TÜİK arasında imzalanan "Genel Tarım Sayımına İlişkin Protokol" çerçevesinde, idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti ve kayıt altına alınıyor. Ayrıca Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ve Bakanlık tarafından koordinatör olarak görevlendirilen Mehmet Ali Yavaş’ın katılımıyla yapılan toplantıda muhtarlar bilgilendirildi. Muhtarların soruları cevaplandırıldı.

Toplantıda, Genel Tarım Sayımının amacı, kapsamı ve uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Tarımsal üretim kapasitesinin doğru belirlenmesi ve güçlü bir planlamanın temellerinin atılması amacıyla muhtarlarla iş birliği içinde çalışma yapılması kararlaştırıldı.