Kars’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, suç unsurlarının oluşmasına izin verilmiyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla araçlar durdurularak detaylı aramalar gerçekleştirildi. Kimlik kontrolleri yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Özellikle okullar ve yurtlar bölgesinde yapılan uygulamalara vatandaşlar da destek veriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce şok uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzün halkımızın huzur ve güvenliği için olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulamaları kararlılıkla aralıksız devam etmektedir" denildi.