Kars’ta yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce16 Ocak 2025-25 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerle suç odaklarının beli kırıldı.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 şarjör ve 74 fişek, 4 kuru sıkı tabanca bu tabancaya ait 4 şarjör ve 74 fişek, 1 başkası adına kayıtlı ruhsatlı tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 14 fişek, 3 tüfek, 3 şarjör ve 39 dolu kartuş, 3 bıçak, 2 t muşta, 1 satır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca uygulama ve denetimlerde, Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 5 kişi, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişi adli işlem, 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.