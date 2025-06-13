Arpaçay’da ilkokul öğrencileri yılsonu şenliği düzenlendi.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, yıl sonu etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğine, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları çeşitli gösterileri sahneledi. Şiir dinletisi, anasınıfı öğrencilerinin "Biz Hep Böyleyiz" adlı gösterisi, halaylar ve folklorik etkinlikler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Şenlikte 4. sınıf öğrencilerine mezuniyet belgeleri, okul öncesi öğrencilere ise okuma yazma belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ayrıca, okul öncesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi Kaymakam Muhammed Burak Akköz tarafından kesildi. Protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezen Kaymakam Akköz, öğrencilerin çalışmalarını ilgiyle inceledi.

Program sonunda konuşan Kaymakam Akköz, şenliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.