Sarıkamış’ta fidanlar toprakla buluştu, dikelen fidanlara can suyu verildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nce fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Şehitler Yolu Ağaçlandırma Sahası’nda fidan dikimi yaptı.

Kaymakam Aslantatar ve Başkan Kılıç, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 2 bin fidan dikerek, daha yeşil çevreye dikkat çekildi.

Toprakla buluşan fidanlara can suyu verilirken, fidan dikim etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi.