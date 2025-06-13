Kars’ta Kırsal Kalkınma Mevzuat Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından, "Kırsal Yeni Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı"nın dönemine ilişkin mevzuat çalışmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kars’taki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar, işletmeciler ve proje danışmanları katıldı.

Toplantıda ayrıca yeni dönem destekleri ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.