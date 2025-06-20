Kars’ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda silah, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde uygulama ve denetim yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 şarjör ve 155 fişek, 2 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 2 şarjör ve 56 kurusıkı fişeği, 3 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 79 adet dolu kartuş ve 1 komando bıçağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca 2 kişi hakkında ise fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.