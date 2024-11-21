Kars’ta polise afet farkındalık eğitimi verildi. Ardından yangın tatbikatı yapıldı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitimi düzenlendi. Eğitim, polislerin afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve olası afet durumunda doğru müdahaleyi sağlamak.

AFAD tarafından verilen eğitimde, deprem, sel ve diğer doğal afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca yangınların önlenmesi, söndürme teknikleri ve ekipman kullanımı gibi konuların uygulamalı olarak anlatıldı. AFAD ekiplerince yapılan yangın tatbikatında ise polislerin kısa sürede yangına müdahale ederek söndürmesi dikkat çekti.

Ayrıca polise planlı tatbikatlarla pratik yapma imkanı sunulurken, olası acil durumların hızlı ve etkili hareket edebilmesinin önemi vurgulandı. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılacağı bildirildi.