Kars’ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları) sınavında kopya çekme düzeneği kuran 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar da kent merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında kopya çekileceği bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, sınavda kurdukları düzenekle kopya çektiren organizatör M.R.A (47), A.K. (33) ve F.K. (33) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kom ekiplerince yapılan aramada, 2 kulaklık, 2 kamera, 2 modem ve 2 ses aktarım cihazı ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan diğer materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan organizatör M.R.A, A.K. ve F.K. hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.