Kars’ta soğuk havada ağaç dallarında oluşan kırağı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü kentte kalkan sisle birlikte ortaya çıkan manzara mest etti. Ağaç dallarında oluşan kırağı, güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar kırağı tutan ağaçların arasında fotoğraf çekildi. Beyaza bürünen kent havadan görüntülendi. Kentin kırağı ile birlikte çok güzel olduğunu ifade eden Alim Keser, “Her taraf kırağı tutmuş, manzara çok güzel, tarih çok güzel, herkesin Kars’a gelip bu güzel ortamı görmesini gerekiyor” dedi.