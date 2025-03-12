Kars’ta, "İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104’üncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlkokul 1. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışmasında birinci olan İsmetpaşa İlkokulu öğrencisi Zehra Balım Adıbelli İstiklal Marşının ilk iki kıtasını okudu. Minik Zehra salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un biyografisini anlatırken, Kars Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Durdağı Karakaş ise Mehmet Akif Ersoy’un edebi yönünü anlattı. Gazi Kars Anadolu Lisesi öğrencilerinden İpeknur Ölmez Safahat’te yer alan şiir okurken, Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın yazılması konulu tiyatro gösterisi sundu. Yenişehir Ortaokulu öğrencilerinden Mervenur Topbaşlı ise İstiklal Marşının on kıtasını okudu.

Program düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen programa; Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötügen Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kars Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Çepni, İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu ile bazı il protokolü katıldı.