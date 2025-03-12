Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde ‘inme ünitesi’nin hizmete başladığını belirterek hızlı müdahale ile sakatlıkların ve ölüm riskinin en aza indirilmesi hedeflediklerini söyledi.

Çankırı Devlet Hastanesinde hızlı müdahale ile sakatlıkların ve ölüm riskinin en aza indirilmesi üzere ‘inme ünitesi’ hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, inmenin çok hızlı müdahale gerektiren bir hastalık olduğunu belirterek, inme tedavisinin ilk 4.5 saat içerisinde yapılabileceğini ve bu saatler içinde hastaneye ulaşmanın önemli olduğunu söyledi

"İnme tedavisinde ilk 4,5 saatin önemi çok büyüktür"

İnme ünitesinin ölüm riskini en aza indireceğini söyleyen Dr. Sarıkaya, "Türkiye’de her yıl 200 bine yakın inme vakası gözlemleniyor. Ülkemizdeki ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alan ve en önemli sakatlık nedeni olan inmenin, en az zararla atlatılması ya da tedavi edilmesinde zamana karşı yapılan ilk tedavi sakatlıkla mücadelede en önemli basamağı oluşturuyor. İnme hızlı müdahale edilmesi gereken bir hastalıktır ve inme tedavisinde ilk 4,5 saatin önemi çok büyüktür. İskemik inmenin tedavisi ilk 4.5 saat içerinde yapılabilmektedir. Pıhtı eritici denilmekte olan bu tedaviler bu kısıtlı süre içerisinde yapıldığı için bu süreler içerisinde hastaneye ulaşmak önemlidir. Özelleşmiş Sağlık hizmetlerinin yerinde verilmesi, hızlı müdahale ile sakatlıkların ve ölüm riskinin en aza indirilmesi için ilimizde sağlık hizmeti sunumunu geliştirmeye devam ediyoruz. Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek İnme Ünitesi’nin tüm hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz" diye konuştu.