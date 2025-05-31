Kars 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası yeniden gün yüzüne çıkardı. Sümerbank döneminin efsanevi el dokuma halıları öğrencilerin gerçekleştirdiği özel inceleme ve sunumla adeta yeniden hayat buldu.

1980’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’nin dört bir yanına yayılan, ancak zamanla üretimi durma noktasına gelen Sümerbank halıları, okulda düzenlenen etkinlik sayesinde genç nesille buluştu. Halıların desenlerinden iplik boyasına, Anadolu motiflerinden üretim hikayesine kadar her ayrıntı öğrenciler tarafından dikkatle incelendi.

Okulda oluşturulan özel etkinlikte, yıllardır sandıklarda saklı kalan orijinal Sümerbank halıları ilk kez bu kadar yakından tanıtıldı. Okulun öğretmeni Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Uzmanı Mehmet Doğan, rehberliğinde yapılan sunumlarla, öğrenciler sadece bir halı değil; geçmişin estetiğini, emeğini ve kimliğini keşfetti.

"Bir Halıya Sadece Ayak Basılmaz, Saygı Duyulur" mesajıyla yola çıkılan etkinlik, hem öğrencilere unutulmuş bir el sanatı hakkında farkındalık kazandırdı hem de kültürel değerlerin genç kuşaklarca yeniden sahiplenilmesine öncülük etti.

Okul yönetimi, etkinliği daha geniş kitlelere ulaştırmak için dijital sergi hazırlığına başladığını da duyurdu. Bu girişimin, Türkiye genelinde geleneksel sanatların korunması adına örnek teşkil etmesi bekleniyor.