Erzincan’ın Tercan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi açıldı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan serginin açılışını Kaymakam Neslihan Kısa Duman yaptı.
Sergide Türk işlemeleri ve nakış, tel kırma, filiografi, rölyef çalışmalarından, yağlı boya tablolara kadar ürünler yer aldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini görmek ve incelemek isteyen misafirlerin 3 gün süreyle, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edebilecekleri söyledi.
Kaynak: İHA