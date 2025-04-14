TÜBİTAK tarafından 4008-Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı kapsamında başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan Kars’ın ilk 4008 Projesi "En Özel Teknoloji Engelsiz STEAM Eğitimi" projesinin açılış lansmanı gerçekleştirildi.

Projenin açılış programı kurdele kesimiyle başladı. Açılışa, Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç, il müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenci velileri, katılımcı öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından proje tanıtım sunumu Proje yürütücüsü kurum Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Kasım Bulut tarafından gerçekleştirildi.

Bulut, "En Özel Teknoloji Engelsiz STEAM Eğitimi Projesi ilimizin ve bölgemizin ilk 4008 Projesi olma özelliğini taşımaktadır.

14-19 Nisan 2025 tarihleri arasında etkinlikleri gerçekleştirilecek projemizin hedef kitlesi: Hafif Düzey Zihinsel Engelli tanısı olan 30 Lise Öğrencisi, 16 BİLSEM Öğrencisi, Merkez İlçedeki tüm özel eğitim, rehber ve BİLSEM öğretmenleri olmak üzere yaklaşık 250 kişidir. 2024 yılı çağrı döneminde destek alan projemizin amacı, özel gereksinimli öğrencilerimizin ve öğretmenlerinin teknoloji kullanımı ve bilimsel gelişmeler konusunda donanımlarını artırmayı ve STEAM etkinlikleriyle eğitim süreçlerini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu temel amacın yanında farklı eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden özel gereksinimli ve özel yetenekli öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kapsayıcı eğitim anlayışıyla bir araya getirerek işbirlikçi çalışma ortamları ve bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanmaktadır" dedi.

Toplam 210.000,00 TL bütçe alınan projede görev alacak eğitmenlerin verecekleri eğitimler ile projenin bilimsel yanının güçlenmesi, bilimin daha görünür kılınması, geniş kitlelere ulaşılabilmesi ve STEAM çatısı altında bilim-sanat-teknoloji birlikteliğinin sağlanması amacıyla katılımcılara:

Robotik Kodlama, 3 Boyutlu Modelleme, Fotoğrafçılık, Müzik,

Yazarlık ve Tasarım Destekli Drama, Ahşap-Mekatronik,

Basit Deney ve Zeka Oyunları eğitimleri özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duydukları temel bilgi ve becerileri kazandıracak düzeyde verilecek.

Proje ekibinde, 1 yürütücü öğretmen, 4 uzman akademisyen, 12 eğitmen öğretmen, 7 rehber öğretmen ve 1 sağlıkçı olmak üzere toplam 25 kişi görev almaktadır.

Bulut sunumunun sonunda projeye verdikleri desteklerden dolayı Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı,Dede Korkut Özel Eğitim Meslek Okulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Faik-Fikriye Torunoğulları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesine ve projede görev alan herkese teşekkür etti.

Bulut’un sunumundan sonra söz alan Vali Ziya POLAT, projenin önemini ve Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinin ilimizin marka kurumlarından biri olduğunu belirterek projenin yazımından uygulanmasına her aşamada görev alan herkese teşekkür etti. Açılış lansmanı katılımcılara kokteyl ikramı sunulduktan sonra sonlandırıldı.