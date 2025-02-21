Kars’ta kar nedeniyle köyünde mahsur kalan hasta, Özel İdare ekiplerince yolun açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyünde yaşayan bir hasta yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyince yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Harekete geçen Özel İdare karla mücadele ekipleri, içerisinde sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulansla birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolları aşarak Yukarı Damlapınar köyüne geldi. Hasta yakınlarının köyde karşıladığı ekipler, hastaya müdahale ederek ambulansa taşıdı. Ancak Özel İdare ekiplerinin açtığı yol, tipiden dolayı yeniden kapandı. Özel İdare ekipleri, yeniden yolu açarak ambulansı ana yola çıkardı. Ambulans içindeki hasta ve refakatçisi ile birlikte Harakani Devlet Hastanesi’ne geldi. Hasta hastanede tedavi altına alınırken, hasta yakınları özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ettiler. Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.