Havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkan yılanlar vatandaşları korkuttu. Şehir merkezinde görülen yaklaşık 1 metrelik yılan belediye ekiplerince yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) teslim edildi.

Olay Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta vatandaşlar tarafından görülen yılan, kısa süreli paniğe neden olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yılanı yakaladı. Yılanı muhafaza altına alan ekipler DKMP Kars İl Müdürlüğü’nü arayarak yılan yakaladıklarını ve almalarını talep etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen DKMP ekipleri 1 metre boyundaki yılanı alarak doğal yaşam alanına bırakıldı.