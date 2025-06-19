Yahyalı Belediyesi’nin Avrupa Birliği destekli NEETPRO ’Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor’ projesi kapsamında kullanılan pasta yapımı, butik çikolata kursu mutfak malzemeleri ve güzellik merkezinde kullanılan kurs cihazları, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine devredildi.

Bu anlamlı devir teslim dolayısıyla Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Sandık, Okul Müdürü Ali Ünal ve öğretmenler, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Öztürk; "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürümüz, Okul Müdürümüz ve kıymetli öğretmenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna geliyoruz, yarın çocuklarımız karnelerini alacak. Geleceğimiz olan evlatlarımız için gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyorum. NEETPRO projemizin sözleşmesi gereği proje sonunda tüm malzemelerin okullarımıza devri öngörülüyordu. Yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki mutfak ekipmanlarını okulumuzun hizmetine sunduk. Güle güle kullansınlar. Biz her zaman eğitim kurumlarımızla iş birliği içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yavuz Postallı’ya da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı ise konuşmasında; "Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını Mesleki Eğitim Yılı olarak ilan ettiği bu dönemde, Bakanlığımızın üç ana hedefinden biri olan mesleki eğitimin gelişimine katkı sunmak amacıyla bu değerli malzemelerin ilçemize ve öğrencilerimize kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Belediye Başkanımızın bu anlamda vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyor, hep birlikte Yahyalı’mızın geleceği için güzel işlere imza atmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.