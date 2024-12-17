Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın Saint-Quentin ile Fransa’da karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Saint-Quentin ile mücadele edecek. Fransa’da Saint Quentin Arena’da oynanacak müsabaka TSİ 23.00’te başlayacak. Daha önce son 16 turu için play-in’e kalmayı garantileyen İzmir ekibi, Saint Quentin’i mağlup etmesi veya en fazla 10 sayı farkla yenilmesi halinde ikinci, daha kötü bir senaryoda ise üçüncü olacak. Bu sezon grupta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Ufuk Sarıca ve öğrencileri, yollarına avantajlı bir şekilde devam edebilmek için bu karşılaşmada hata yapmak istemiyor.

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C Grubu’nu 3. sırada noktalaması halinde play-in’de bir diğer Türk temsilcisi olan Galatasaray’ın rakibi olacak olan Karşıyaka, grubu 2. basamakta bitirmesi durumunda ise RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras’tan (Yunanistan) biriyle eşleşecek.

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Kaynak: iha