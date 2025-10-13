Kars’ta gece başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kars’a mevsimin ilk karı düştü. Son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışından dolayı etraf beyaza bürünürken, bir vatandaş kar yağışı altında kardan adam yaptı. Kardan adam yaptığını ifade eden vatandaşlar, "Kars’a mevsimin ilk karı yağdı, bu sene kış erken geldi. Ben de mevsimin ilk kardan adamını yaptım" dedi.

Öte yandan hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.