Kars Çayı son günlerde yoğun şekilde yosunla kaplandı. Vatandaşlar çayın normalde berrak akan suyunun yosunla kaplanmasından endişe duyuyor. Uzmanlar, yaşanan durumu iklim değişikliği, su sıcaklıklarındaki artış ve kirlilikle ilişkilendiriyor.

Krs Çayı’nın geçtiği Akçalar köyü çevresinde yaşayan vatandaşlar, son günlerde Kars Çayı’nın aşırı yosunla kaplandığını belirterek hızlı bir şekilde akan suyunun neden yoğun tuttuğuna anlam veremediklerini kaydettiler.

Geçmişte bu bölgede yosun olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Eskiden bu çayda çocuklar yüzerdi. Şimdi yaklaşmaya korkuyoruz. Hem çok coşkulu akıyor, hem de her tarafı yosun dolu" dediler.

Kars Çayı’nın birçok noktasında yosun bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, su kaynaklarına evsel ve sanayi atıklarının bırakılmaması ve dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Kars Çayı’nda bulunan yosun, etrafa koku yayarken, sivri sinekleri de bünyesinde barındırıyor. Vatandaşlar Kars Çayı’nın eski haline dönmesini bekliyor.