Kars eski 7’yi gördü, araçların camları soğuktan buz tuttu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizledi.

Kars’ta önceki gün yağan karın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars’ta aşırı soğuk araçların camlarını dondurdu. İşlerine veya günlük işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizlemek ve buzları çözmek için kazıyıcılarla uzun süre buz temizliği yaptı.

Kars’ta havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Artık şehrimize kış geldi. Arabaların camları buz tutmaya başladı. İnşallah şehrimizi ve sezonumuzu güzel kar ile süsleriz" dediler.

Öte yandan, Kars’ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.