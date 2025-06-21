Germencik’te karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını Başkan Zencirci’yle paylaştı. Yıl içinde öğle aralarında ve okul çıkışlarında sürpriz ziyaretler yaparak belediyenin daimi misafirleri olan öğrenciler bu kez eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte karneleriyle birlikte geldiler.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’yi makamında ziyaret eden öğrenciler karnelerini göstererek mutluluk ve heyecanlarını paylaştılar. Başkan Zencirci de öğrencilere ziyaretleri için teşekkür ederek çikolata ikram etti. Mesai bitimine kadar öğrencileri ağırlayan Başkan Zencirci’ye son süpriz ise çocuklarının ziyareti oldu. Başkan Zencirci’nin çocukları Özgür ve Piraye de karnelerini alarak babalarına sürpriz yaptı. Karneleriyle birlikte Germencik Belediyesi’ni ziyaret eden çocuklara teşekkür eden Başkan Zencirci başarı dolu bir hayat ve iyi tatiller diledi. Başkan Zencirci; "Yıl içinde öğrencilerimiz gerek öğle aralarında gerekse okul bitişinde evlerine giderken mutlaka uğrarlar, selam verir, hal hatır sormadan geçmezler. Bu belediyemiz için artık bir gelenek haline geldi. Makamın gerçek sahipleri olan çocuklarımız tarafından yıl boyu denetleniyoruz dersek yalan olmaz. Çocuklarımız bugün de sürpriz yaparak karneleriyle geldiler. Hepsini yürekten kutlarım, başarıları daim olsun. Öte yandan her baba gibi benim için de heyecan dolu bir gündü. İş yoğunluğundan dolayı karne törenlerine katılamadığım çocuklarım Özgür ve Piraye de karneleriyle beni ziyaret edip tarifsiz mutluluk yaşattılar. Bugün hiç bitmesin diyebileceğim güzel bir yoğunluktu. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize yeni eğitim öğretim yılına kadar iyi tatiller dilerim" dedi.