Bingöl’ün Karlıova ilçesinde köy yolları tamamen açılırken kent merkezindeki karlar ise kamyonlarla taşınıyor.

Karlıova ilçesi, geçen hafta kara teslim oldu. Bazı kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaşırken, kentte hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önlerini temizlemeye çalıştı. Karlıova Belediyesi ekipleri de hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler ilçe merkezinde biriken karları kepçe yardımı ile kamyonlara yükleyip yerleşim yerinin dışına taşıyor. Aynı zaman ilçeye bağlı köy yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.