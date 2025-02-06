Sivas’ta seyir halindeki BMC marka karla mücadele kamyonu, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde bulunan Çelebiler köyü yakınlarında meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle bölgede tuzlama çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 58 DP 280 plakalı BMC marka kamyon, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.