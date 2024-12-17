Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Talas Gençlik Merkezi’nde, gençlerin eğitimi ve kariyer gelişimine katkı sağlayan ’Kariyer Günleri’ etkinliği sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek gençlerin eğitimi için tahsis ettiği tarihi bina olan Talas Gençlik Merkezi, gençlerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Tarihi bina, onlarca öğrenciye yönelik çeşitli eğitim programlarına ev sahipliği yapıyor. Gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmayı amaçlayan merkezde, birebir etkileşimli eğitimler ve kariyer rehberliği gibi hizmetler sunuluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Talas Gençlik Merkezi’nde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın himayesinde düzenlenen ’Kariyer Günleri’ etkinliği, gençlerin ideallerini ve hayata bakış açılarını paylaşmaları adına verimli bir ortam sundu. Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp ile Talas Gençlik Merkezi Sorumlusu Hüseyin Şaşoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, Genel Sekreter Yardımcısı Soyak gençlerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Soyak, “Talas Gençlik Merkezi’nde gençler ile Kariyer Günleri buluşmasında hayata dair hoş bir söyleşi yaptık. İnteraktif olarak yaptığımız sohbette gençlerin idealleri ve hayata bakışı bizlere umut ışığı verdi” diye konuştu. Söz konusu buluşmada gençler, kendilerine sunulan eğitim imkânları için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Talas Gençlik Merkezi, gençlerin eğitimini ve kariyer hedeflerini destekleyerek onların geleceğe umutla bakmalarını sağlayan bir merkez olmaya devam ediyor.