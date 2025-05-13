Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, kardiyak rehabilitasyon programlarıyla kalp hastalıklarının önüne geçmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, kalp hastaları için kardiyak rehabilitasyon programlarının faydalarından bahsetti. Bu programların kalp sağlığını korumada kritik bir öneme sahip olduğunu belirten . Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, "Günümüzde kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ve en ölümcül sağlık sorunlarının başında geliyor. Bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli rol oynayan kardiyak rehabilitasyon programları, uzmanlar tarafından giderek daha fazla öneriliyor. Kardiyak rehabilitasyon, sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda yaşam tarzı değişikliğinin anahtarıdır. Uzmanlar, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi unsurların bütünleştirildiği bu programların, hastaların günlük yaşam kalitesini artırırken, kalp hastalıklarının tekrar etme riskini de önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğunu vurguluyor" dedi.

"Kalp krizi geçirenler ve risk grupları için daha önemli"

Risk faktörlerini taşıyan kişilerin kardiyak rehabilitasyon programlarını ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle kalp krizi geçirmiş hastaların veya risk grubundaki bireylerin erken dönemde bu programlara başlaması, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesine katkı sağlıyor. Herkesin kalp sağlığına özen göstermesi ve risk faktörleri taşıyan kişilerin kardiyak rehabilitasyon programlarını ihmal etmemesi gerekiyor. Bu sayede, kalp hastalıklarının önüne geçmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün hale gelir"