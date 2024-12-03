Edirne’nin İpsala ilçesi Esetçe beldesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın çiftçi Meryem Gider, devlet desteğiyle başladığı seracılık ile aile bütçesine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen ’Örtü Altı Alanların Revizyonu’ ve ’Sera Kurulumu’ projeleri çerçevesinde kendisine verilen seralarda üretim yapan Meryem Gider’i ziyaret eden İpsala kaymakamı Ömer Sevgili, üretim yapılan seralarda inceleme yaptı. Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Sevgili, sera hakkında bilgi aldı.

“Gençlere örnek olmaya çalışıyorum”

Proje desteklerinden yararlanan 65 yaşındaki Meryem Gider, evinin yanında ürünler yetiştirebileceği 600 metrekarelik sera kurdu. Gençlere örnek olmaya çalıştığını anlatan Meryem Gider, “Kış aylarında boş duran alanda bu yıl boyunca marul, soğan, roka ve turp gibi sebzeler üreterek aile bütçesine biraz olsun katkı sağlayacağım“ dedi.

İncelemeler sonrası açıklama yapan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, “Esetçe beldemizden Meryem Gider teyzemiz sera konusunda oldukça iddialı. Edirne Valiliği’mizin sera projesinden destek alan Meryem teyzemize, sebze üretimi konusunda özverili çalıştığı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Edirne Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ’Örtü Altı Alanların Revizyonu’ projesiyle 84 üreticinin seraları yenilenmiş ve proje çerçevesinde bu yıl da il genelinde 40 üreticiye 40 adet sera kurumu başlatılmıştı.