Türk-Alman Gençlik Köprüsü Programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir Nürnberg Belediyesi iş birliğiyle yürütülen “Şehrini Tasarla” isimli gençlik değişim projesi başladı. Projenin Almanya ayağı başarıyla tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlıkları ve kardeş şehir Nürnberg Belediyesi iş birliğiyle yürütülen “Şehrini Tasarla” isimli gençlik değişimi projesi başladı. Türk-Alman Gençlik Köprüsü Programı kapsamında finanse edilen projenin Almanya ayağı tamamlandı. Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekleştirilen projenin ilk değişimi, sosyal girişimcilik temasıyla 15-18 yaş arasındaki 8’i Türk olmak üzere toplamda 16 gencin katılımıyla gerçekleşti.

Yenilikçi fikirler

Katılımcı gençler sosyal girişimcilik üzerine eğitimler aldı ve şehirde gözlemledikleri sorunlara farklı çözümler geliştirmek için çalıştı. Gençler, belirledikleri sorunları ele alarak bu konularda yenilikçi fikirler üretme fırsatı buldu ve proje kapsamında geliştirdikleri proje fikirlerini Nürnberg Belediyesi yetkililerine ve yerel politikacılara sundu. Gençler, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’yi makamında ziyaret ederek hem proje ile ilgili bilgi verdi hem de kariyer süreçleri hakkında sohbet etme imkanı buldu.

Sosyal girişimcilik ve kültürel etkileşim fırsatı

Projeye katılmak için başvuru yapan ve yapılan görüşmelerle dil bilgisi ve motivasyonlarına göre seçilen gençler, Nürnberg’deki eğitim programında sosyal girişimcilik üzerine derinlemesine bilgi edinerek, kentlerindeki sorunları çözme konusunda farkındalık kazandı. Program, gençlerin kültürel etkileşimini destekleyerek Antalya ve Nürnberg arasında dostluk köprüleri kurulmasına da zemin hazırladı. Proje sayesinde gençler, sosyal katılımlarını artırarak şehir yönetiminde daha aktif bir rol üstlenme fırsatı buldu. Bu deneyim, yerel yönetim stratejilerinin geliştirilmesine de önemli katkı sundu. Projeden dönen gençler aynı zamanda Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Martin Tscherner’i de makamında ziyaret ederek, Nürnberg’de edindikleri deneyimleri paylaştı.

Projenin ikinci aşaması Antalya’da

Projenin devamı olarak, gençler 1-9 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde yeniden bir araya gelecek. Bu aşamada, Nürnberg’de geliştirdikleri projelerin Antalya’da uygulanabilirliğini tartışacak ve yerel sorunlara yönelik çözümler üzerinde çalışmaya devam edecek.