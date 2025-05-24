Antalya Konyaaltı Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulları’nın 2. dönemi, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklar sertifikalarını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’dan aldı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki tüm vatandaşları dört mevsim boyunca sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kış Spor Okulları’nın 2’nci dönemi gerçekleşen sertifika töreniyle tamamlandı. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan verdi. Ayrıca, Konyaaltı Belediyesi Toros Spor Tesisleri’nde gerçekleşen törenden önce, çocuklar için özel hazırlanan alanda etkinlikler de düzenlendi. Öte yandan çocuklarına destek olmak için törene katılan aileler, kurslar için Başkan Kotan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kotan: "Sizler bizim geleceğimizsiniz"

Gerçekleşen sertifika töreninde konuşan Kotan, "Aylarca kurslarımıza başarıyla katılan çocuklarımızı ve onlara destek olan ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımız için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Ekonomik baskılara ve kesintilere rağmen ilçeyi kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturduklarını aktaran Kotan, "Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin başarılı olmasını istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ve ilkelerinin izinde gitmeye devam edeceğiz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" şeklinde konuştu.

Çocuklardan Başkan Kotan’a teşekkür mektubu

Kurslara judo branşında katılan ve başarıyla tamamlayan Cesur İnan Olcay, tüm öğrenciler adına bir teşekkür mektubu okudu. Minik cesur, okuduğu mektubunda şu ifadeleri dile getirdi:

"Burada çok şey öğrendik. En çok da yeni arkadaşlar edinmeyi sevdim. Bu kurslarda bizleri bir araya getirdiğiniz için Başkanımıza ve öğretmenlerimize tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Başkanım, bizlerin daha çok arkadaşı olması için bütün kurslarımızın devam etmesini istiyoruz."

Cesur’un okuduğu mektubun ardından Başkan Kotan da çocukları kırmayarak, kursların artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.