Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle geleceğin söz sahibi çocuklara ve gençlere yönelik projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdi.

Eğitim çağındaki çocuklar ve gençler için büyük bir gayretin içinde olan Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde 12 bin 930 metrekare arsa üzerinde konumlandırılan Karatay Hoşkubbe’nin yapımını da tamamlandı. Özel ve özgün mimari özellikleriyle tasarlanan söz konusu projede gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri Kubbealtı Kütüphanesi bulunuyor. Birçok sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilecek şekilde alanlara sahip olan HOŞKUBBE’de iki kütüphane, bir de okuma salonu mevcut. Hoşkubbe çocuklar ve gençlerin yanı sıra tüm vatandaşlara hizmet verecek. Hoşkubbe’de 0-3, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe de bulunuyor. Kafe Karatay’ın bir şubesinin de yer aldığı Hoşkubbe Konyalılarla buluşmak için gün sayıyor. Projenin resmi açılışının kısa bir süre içerisinde yapılarak hizmete girmesi hedefleniyor.

“Okumayı ve araştırmayı seven bir neslin böyle güzel mekanlarda yetişmesini istiyoruz”

Çocukların ve gençlerin en iyi imkanlarla yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehri yeni ve özgün bir projeyle daha tanıştıracaklarını söyledi. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak eğitime, kültüre ve spora; kısacası çocuklarımızın geleceğine yön veren her türlü projeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar pek çok yatırımı şehrimize ve ilçemize kazandırdık. Bu gayretimizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyoruz. Geleceğimizin söz sahibi evlatlarımızın çok daha güzel ve nezih ortamlarda eğitim almaları ve kendilerini yetiştirmeleri amacıyla başladığımız Hoşkubbe projemizi de bu çerçevede tamamladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz, artık çok kısa bir süre içerisinde oldukça güzel bir kütüphaneye kavuşmuş olacaklar. Hoşkubbe içerisinde sessiz ve sesli çalışma odaları, 0-3 ve 3-6 yaş çocuklarımız için öğrenme sınıflarımız, kreş ve anaokulu öğrencilerimizin sıkça kullanacağı tasarım atölyelerimiz yer alıyor. Yine projemize Kafe Karataylarımızın mini modelini de dahil ettik. Kısacası bu özel projede yok yok. Bu özgün ve özel yatırımımızın şimdiden tüm gençlerimize, çocuklarımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.