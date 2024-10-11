Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi’nde çok sayıda kazanın yaşandığı bölümde kurp düzeltme ve altyapı deplase yenileme çalışması yapıyor. Çalışmayla yolda trafik güvenliği sağlanırken, olmayan altyapı imalatları da gerçekleşecek.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kazalara sebebiyet veren kurbun düzeltilmesiyle ilgili talepleri doğrultusunda harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgede ivedi şekilde çalışmalara başladı. Çalışma nedeniyle ilk olarak 8 Ekim tarihi itibarıyla Kardeş Kentler Caddesi’nin Başbuğ Alparslan Türkeş Caddesi ile 31132 Sokak arası iki şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

“Kazalara neden oluyordu”

İş makinelerinin ve ekiplerin hızla başladığı çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürü Mehmet Eren Gül, “Antalya’nın en işlek caddelerinden biri olan Kardeş Kentler Caddesi üzerinde çok sayıda kazaya sebep olan bir kurp mevcut. Antalya Emniyet Müdürlüğünün bu kurbun düzeltilmesiyle ilgili talepleri oldu ve bu doğrultuda çalışma başlatıldı. Haziran ayında gerçekleşen UKOME Genel Kurulunda bu konu gündeme gelerek görüşüldü. Caddenin kapatılması oy birliğiyle karara bağlandı. İlgili konu Haziran ayında karara bağlansa da turizm sezonundan dolayı bu tarihi bekledik. Yolun düzeltilmesiyle beraber caddenin parsel sınırlarında kalan kısmı da vardı. Parsel sahiplerinin de talepleri doğrultusunda yolun parselden dışarı alınmasıyla ekipler çalışmaya başladı” diye konuştu.

“En kısa sürede çalışma tamamlanacak”

940 metrelik bir alanda çalışma yaptıklarını belirten Mehmet Eren Gül, “Bu alanda kurp düzenlemesi kapsamında mevcut altyapıların korunması ve olmayan altyapıların imalatları da gerçekleştirilecek. Parsel sınırında kalan yolun altyapılarını deplasesini gerçekleştiriyoruz, olmayan altyapıların imalatları yapılıyor. Hedefimiz belirlenen sürenin daha öncesinde kurp ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolu açmak” dedi.