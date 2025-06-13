Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni; Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliğinden mezun olan öğrencilerin katılımıyla Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hamza Feza Carlak, Doç. Dr. Mehmet Torun, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Akdeniz’in geleceğini şekillendirecekler

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Bugün, bilgiyle, alın teriyle ve hayalle inşa edilmiş bir yolculuğun son durağında; ama aslında çok daha büyük bir yolculuğun eşiğindesiniz. Sizler artık sorun çözen, sistem kuran, gelecek inşa eden birer mühendis oldunuz. Mühendis; sayılarla, şemalarla, yazılımlarla uğraşmanın ötesinde bilgiyi pratiğe dönüştüren, sorunlara çözüm arayan, sistemi kuran ve geleceği tasarlayan aydın insan demektir. Mühendislik, insan hayatına değer katmanın en somut yollarından biridir; bir toprağa bereket taşımaktır, bir şehre nefes aldırmaktır, bir hastaya umut olmaktır, bir çocuğun yaşamına güvenli bir gelecek inşa etmektir" dedi.

Türkiye yüzyılına imzanızı atacaksınız

Rektör Özkan, "Sizden sadece bir yazılım geliştirmeniz, bir makine üretmeniz, bir formülü çözmeniz beklenmiyor. Sizden, bu ülkenin ve insanlığın geleceğine katkı sunmanız, adaletli, şeffaf, etik değerlerle donanmış bir üretici olmanız bekleniyor. Bugün, dünyanın dört bir yanında Türk mühendisleri büyük işler başarıyor. Ama asıl mesele, sizlerin bu başarıyı burada, kendi toprağınızda, kendi halkınız için üretmeniz. Çünkü bu ülkenin size ihtiyacı var.

Sizin hayallerinize, sizin cesaretinize, sizin etik pusulanıza ihtiyacı var. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyet’in ilk mühendisleri, köprüler, yollar, fabrikalar inşa ederken aynı zamanda karanlıktan aydınlığa geçen bir halkın umudunu, özgüvenini, geleceğe olan inancını inşa ettiler. Şimdi siz, bu yolda yeni köprüler kuracaksınız. Yeni fabrikalar inşa edeceksiniz, yeni buluşlar yapacaksınız, ülkemizin vizyon projelerinde yer alacaksınız. Türkiye yüzyılına imzanızı atacaksınız. Ve hiç tanımadığınız insanların hayatına dokunacaksınız." şeklinde konuştu.

Mezun olmadan sektöre imza atıyorlar

Akdeniz Üniversitesi olarak öğrencilere yalnızca teorik değil, uygulamalı eğitimi de öğretme konusunu temel ilke edindiklerini söyleyen Özkan, "Antalya Teknokent ile kurduğumuz güçlü iş birlikleri, bu vizyonun somut karşılığıdır. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan sektöre adım atmakta, yenilikçi projelerde aktif roller üstlenmektedir. Teknokent bünyesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ofisiyle, gençlerimiz bugün sadece derslerde değil, Türkiye’nin gökyüzüne yazdığı vizyon projelerde de yer alıyor. Bu iş birlikleriyle öğrencilerimiz hem teknik donanım kazanmakta hem de ülkeye katkı sunmanın ne anlama geldiğini bizzat deneyimlemektedir. Üniversite sanayi iş birliklerine verdiğimiz önemle, gençlerimizi öğrenirken üreten bireyler olarak mezun ediyoruz. Alan çalışmaları sayesinde sadece teknik değil, mesleki bir özgüven de kazandırıyoruz. Sahaya inen her öğrencimiz, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyor" ifadelerini kullandı.

Özkan, mezunların yetişmesinde emeği geçen aile bireylerine ve hocalarına teşekkür ederek mezunların bundan sonraki hayatlarında başarılar temennisinde bulundu.

Kendi mezuniyet dönemlerini hatırladığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, yıllar öncesine dönse yine mühendislik alanını tercih edeceğini ifade ederek mezun olan öğrencilere insan yaşamını merkeze almalarını tavsiye etti. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Halil Çolak ise Mühendislik Fakültesi hakkında bilgiler vererek mezunları tebrik etti ve yollarının açık olmasını diledi. Konuşmaların ardından bölüm birincilerine ve mezunlara belgeleri takdim edildi.