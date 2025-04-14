Elazığ’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Maden ilçesinde mahsur kalan sürücülerin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Elazığ’da akşamüstü başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 112 Acil Servis ekipleri, araçların Maden ilçesine bağlı Kartaldere grup yolunda mahsur kaldığı ihbarını aldı. Durumun İl Özel İdaresine bildirilmesinin ardından olay yerine giden ekipler, kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarını kurtardı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.