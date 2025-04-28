Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Lara Karavan Park projesi çalışmalarında son aşamaya gelindi. Lara Plajlar bölgesinde karavancılar için özel imkânlarla donatılan karavan park, yeni sezonda hizmete girecek. Lara Karavan Park, geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla “Volkan Konak” adıyla hizmet verecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hizmete giren ve karavan tatilcileri tarafından çok beğenilen Karavan Park’ı Lara’ya taşıyor. Karavan tatilcilerinin örnek gösterdiği “Karavan Park” projesi Lara bölgesinde de karavancılara güvenli ve konforlu konaklama imkânı sağlayarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Yeni yapılacak olan Karavan Parkla birlikte, tatil için Lara sahilini tercih eden ziyaretçiler, karavanlarını park etme konusundaki sorunlarından kurtulmuş olacak.

YENİ SEZONDA HAZIR OLACAK

Ekim 2024 tarihinde başlayan “Karavan Park Lara” inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alan, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla kısa sürede yeni sezona hazır hale gelecek. 120 karavana aynı anda hizmet verebilecek alt yapı ile donatılan karavan park alanı Konyaaltı Karavan Park’ta olduğu gibi birçok kolaylık ve imkânı karavancılara sağlayacak. Lara Karavan Park’ın ismi geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Karadeniz müziğinin ve Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Volkan Konak’ın ismini taşıyacak. Lara Karavan Park’a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in önerisi ile Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın adı verildi.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Denize sıfır konumda 12 bin 360 metrekare alanda hizmet verecek Lara Karavan Park içerisinde 5 bin metrekarelik yeşil alan, 240 metrekarelik market, çamaşırhane, yemekhane, duş alanları, iki adet tuvalet, kafeterya, çocuk oyun alanları, jeneratör ve pis su boşaltım noktaları gibi imkânlar bulunuyor. Ayrıca iki karavanın aynı anda kullanabileceği uzaktan takip edilebilecek elektrik ve temiz su marina panosu yer alacak. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından karavan park yeni sezonda tatilcilere hizmet vermeye başlayacak.