Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında Düzceli sporcuları madalyalarla döndü.

Kocaeli ilinde gerçekleştirilen 2025 Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında 2015 doğumlu Kumite 40 kiloda Yaren Yıldırım ikinci, 2014 doğumlu Kata‘da Yücel Çevik üçüncü ve 2014 doğumlu Kumite 35 kiloda Muhammet Ali Tanrıver üçüncü olarak ilimize 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı kazandırdı.

Sporcular kazanmış oldukları başarılar ile Montenegro da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.