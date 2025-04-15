Muğla Öğretmen Akademileri, 2. dönemine kültür dolu bir başlangıç yaparak öğretmenleri zeybek ve Yörük kültürüyle buluşturdu.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen akademi programlarının ikinci dönem açılışında; Şehir ve Kültür Akademisi, Müzik Akademisi ve Biyografi Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Milas’ın Dibekdere Mahallesi’nde, öğretmenleri yerel ezgilerle, halk oyunlarıyla ve geleneksel yaşamla iç içe bir deneyime taşıdı.

Etkinlik boyunca öğretmenler, zeybek oyunlarının ritmini hissederken, yerel müzik kültürüne dair bilgi edindi. Etkinliğe katılanlar, sahne alan yerel sanatçılar ve kültür taşıyıcılarıyla birlikte Anadolu’nun müzikal mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Programın ikinci bölümü ise Milas’a bağlı Çomakdağ Mahallesi’nde gerçekleşti. Katılımcı öğretmenler burada, geleneksel Yörük yaşamını yerinde gözlemleyerek Yörük evlerini, el işlerini ve günlük yaşam kültürünü yakından tanıdı. Yöresel kıyafetlerden mimariye, geleneksel el sanatlarından yaşam tarzına kadar birçok unsurun yerinde aktarıldığı gezide öğretmenler, geçmişle günümüz arasındaki kültürel köprüleri keşfetti.

Muğla Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmanın yanı sıra, Anadolu’nun kültürel zenginliklerini tanıtmayı da amaçlayan etkinliklerle devam edecek.