Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 6-8 Ekim 2025 tarihinde Kanada’nın Toronto şehrinde gerçekleştirilecek olan 7. Dünya Kentsel Ekonomi Forumu’nda (UEF7) önemli bir rol üstlendi. Karatay Belediyesi, bu prestijli organizasyonun yönlendirme komitesine katılarak küresel ölçekte kent politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacak.

Karatay Belediyesi; şehirlerin ekonomik kalkınması, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kentsel dönüşüm ve finansal yönetim gibi konularda farlı ülkelerden politika belirleyiciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerini bir her yıl Kanada’nın Toronto şehrinde bir araya getiren Dünya Kentsel Ekonomi Forumu’nda (UEF7), yönlendirme komitesine davet edildi. Karatay Belediyesi kentsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve belediyecilik vizyonunun masaya yatırılacağı UEF7’ye katkı sunarak, düzenli şehirleşme ve doğru finansal yönetim konularında hayata geçirdiği başarılı uygulamaları uluslararası platforma taşıyarak ülkemizin başarılı belediyecilik örneğini sergileyecek.

"Uluslararası iş birlikleri için önemli bir adım"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; UEF7 komitesindeki görevlendirilmelerinin Karatay’ın yerel yönetim vizyonunu küresel ölçekte tanıtma ve uluslararası iş birliklerine kapı aralama açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Kılca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Özellikle düzenli şehirleşme ve doğru finansal yönetim alanındaki başarılı süreçlerden elde ettiğimiz deneyimlerimizi küresel ölçekte paylaşacağız. Aynı şekilde şehrimizin istifadesinde olan başarılı uygulamalarla belediyecilik ölçeğindeki etkileşimlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendiren uygulamaların güzel örneklerini kazandırdığımız şehrimizi, bu vesileyle uluslararası alanda strateji belirleyen bir pozisyonda temsil etmiş olacağız."