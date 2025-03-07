Karasu SGM’de gerçekleştirilen "İyilik Ayı Ramazan" programı, anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Katılımcılar iyiliği, yardımlaşmayı, yoksulu gözetmeyi önceleyen çağrılar yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "İyilik Ayı Ramazan" etkinliği Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlar için organize edilen buluşma, Ramazan’ın hazzını ve huzurunu, manevi iklimini yaşatmak adına önemli bir akşama sahne oldu. 11 ayın sultanı Ramazan’la ilgili bilgilendirmeler, Kur’an tilaveti ve kasidelerle geçen programda iyiliği, yardımlaşmayı ve ihtiyaç sahibini gözetme konularını önceleyen birçok konuşma yapıldı. Ayrıca, sinevizyon gösterimiyle mübarek ayın önemi, bu ayda yapılan iyiliklerin taşıdığı değer anlatıldı

"İyilik hakim olana kadar çalışacağız"

Program sonunda katılımcılara seslenen Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi, "Ramazan ayı hidayet kaynağı Kur’an-ı Kerimin indirildiği aydır. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında ’İyilik Ayı Ramazan’ temasını belirlemiştir. Yetimlere sahip çıkma noktasında ’Karasu Yetimine Sahip Çıkıyor’ projesini başlattık. Bizlerde yeryüzüne iyilik hakim oluncaya kadar yapacağımız iyiliklerde fakiri, yoksulu yetimi gözetelim" dedi.