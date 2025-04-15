Konya’nın Karapınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen zirai don olayının ardından, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçedeki tarım arazilerinde meydana gelen hasarları yerinde inceledi.

Saha incelemesine Selçuk Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Süleyman Soylu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ve teknik ekipler de katıldı. Heyet, ilçeye bağlı mahallelerdeki ekili alanlarda oluşan zararları yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirten Öztürk, ilgili kurumların koordineli şekilde süreci yöneteceğini vurguladı.

Teknik ekipler tarafından yapılan arazi çalışmaları çerçevesinde zarar tespit çalışmaları başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasar gören alanlarla ilgili raporlama sürecini sürdürüyor.