Konya’nın Karapınar ilçesinde, Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen programda Karapınar Öğretmenevi önündeki yürüyüşe çok satıda kişi katıldı. Ellerinde kırmızı balonlarla yürüyen vatandaşlar "Farkında ol, kabul et, destekle" sloganıyla Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Etkinlikte, otizmin hastalık değil farklılık olduğu, otizmli bireylere karşı anlayışlı ve destekleyici olunması gerektiği, otizmin erken tanı ve uygun eğitimle tedavi edilebileceğine dikkat çekildi. Palyaço gösterileri, otizme dikkat çekmek ve farkındalık için el basma etkinliği yapılırken, gökyüzüne kırmızı balon bırakıldı. Ayrıca özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan el emeği ürünler ilgi ile takip edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, otizmin bir eksiklik değil, bir farklılık olduğunun bir kez daha hatırlandığı bu günde destek olan herkese teşekkür etti.