Konya’nın Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitim-öğretime erişimini kolaylaştırmak için harekete geçti. Saha ziyaretleri ile yaklaşık 40 öğrencinin kaydı yapıldı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin eğitim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretime erişimlerini sağlamak, öğrenme kayıplarının önüne geçmek ve sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, çocukların yoğun olarak bulunduğu kamp alanlarına saha ziyaretleri düzenledi. Gerçekleştirilen saha ziyaretleri sayesinde yaklaşık 40 öğrencinin okul kayıtları tamamlandı. Bu sayede, eğitim hayatına başlamamış veya ara vermiş çocuklar yeniden eğitimle buluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu çalışmaların sadece bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde de benzer faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, "Çocuklarımızın eğitimi her şeyin önünde geliyor. Mevsimlik tarım işçisi ailelerimizin ve göçer vatandaşlarımızın çocuklarının da en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Saha ziyaretlerimiz ve kayıt çalışmalarımız sayesinde bu çocuklarımızı yeniden eğitimle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.